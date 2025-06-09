Гілджес-Александер установив рекорд фінальних матчів НБА

Лідер Оклахоми Шай Гілджес-Александер встановив новий рекорд НБА, ставши найрезультативнішим гравцем перших двох матчів фіналу плейоф у історії.

Канадець набрав 34 очки в зустрічі з Індіаною Пейсерс, що відбулася в ніч з 8 на 9 червня, а також 38 у першому поєдинку. Наразі рахунок у серії 1:1.

Загалом Гілджес-Александер має 72 очка за два дебютні матчі в фіналі НБА, що є найкращим показником у історії.

У травні розігруючого Оклахоми визнали MVP регулярного сезону. 26-річний канадець став найкращим скорером ліги, набираючи в середньому за матч 32,7 очка. Він додав до цього 5 підбирань, 6,4 передачі, 1,7 перехоплення та 1 блок-шот.

Захисник реалізовував 51,9% кидків з гри, 37,5% триочкових та 89,8% з лінії штрафних. Він привів Оклахому до 68 перемог, найкращому результату в історії франшизи.