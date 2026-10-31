Чергова втрата: форвард Оклахоми вибув на строк до 10 тижнів

Форвард Оклахоми Чет Голмгрен вибув з гри на тривалий термін через важку травму.

Про це повідомили у ESPN.

Баскетболіст звернувся до лікарів після гри з Кліпперс через дискомфорт у правому коліні й після цього пропустив дві наступні гри Тандер.

Напередодні клуб вирішив провести додаткове обстеження Голмгрена, яке виявило розрив надколінного сухожилля – строки відновлення американця оціюються від 8 до 10 тижнів.

Цього сезону форвард зіграв три матчі за Оклахому, в яких в середньому набирав 12 очок за 30 хвилин на паркеті, збирав 9.3 підбирань та віддавав 1.3 передачі.

Зауважимо, що це вже третя травма серед стартових гравців Оклахоми і четверта загалом – раніше команда втратила форварда Джейлена Вільямса та захисника Кейсона Воллеса.