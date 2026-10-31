Чергова втрата: форвард Оклахоми вибув на строк до 10 тижнів
Форвард Оклахоми Чет Голмгрен вибув з гри на тривалий термін через важку травму.
Про це повідомили у ESPN.
Баскетболіст звернувся до лікарів після гри з Кліпперс через дискомфорт у правому коліні й після цього пропустив дві наступні гри Тандер.
Напередодні клуб вирішив провести додаткове обстеження Голмгрена, яке виявило розрив надколінного сухожилля – строки відновлення американця оціюються від 8 до 10 тижнів.
Цього сезону форвард зіграв три матчі за Оклахому, в яких в середньому набирав 12 очок за 30 хвилин на паркеті, збирав 9.3 підбирань та віддавав 1.3 передачі.
Зауважимо, що це вже третя травма серед стартових гравців Оклахоми і четверта загалом – раніше команда втратила форварда Джейлена Вільямса та захисника Кейсона Воллеса.