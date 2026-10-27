Двоє стартових гравців Оклахоми вибули на тривалий термін

Оклахома-Сіті зазнала суттєвих кадрових втрат вже на початку сезону НБА, залишившись без низки стартових гравців.

Про це повідомили у ESPN.

Так, Тандер не зможуть найближчим часом розраховувати на свого форварда Джейлена Вільямса та захисника Кейсона Воллеса.

Після детального сканування у Вільямса діагностовано перелом малогомілкової кістки та вивих лівої гомілки. У Воллеса, своєю чергою, виявили розрив суглобної капсули лівого плеча.

Обох баскетболістів незабаром буде прооперовано, тому в клубі наразі не роблять жодних прогнозів щодо строків реабілітації, які ЗМІ оцінюють у декілька місяців.

Окрім того, травму також отримав і розігруючий захисник Алекс Карузо – у нього виявили розтягнення зв'язок правої гомілки. Його терміни відновлення також невідомі, але це гарантовано не декілька місяців.

Зауважимо, що Вільямс та Воллес є гравцями стартової п'ятірки Тандер, а Карузо зазвичай з'являється на паркеті з лави для запасних

Оклахома-Сіті має бездоганний результат на початку сезону, вигравши усі свої чотири матчі в Західній конфереції.

Наступним суперником Тандер буде Даллас – гру заплановано на 29 жовтня о 03:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що захисник Орландо вибув на декілька тижнів через травму.