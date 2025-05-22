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Денвер Наггетс закрили питання щодо нового головного тренера

Олексій Погорелов — 22 травня 2025, 22:52
Девід Адельман
Девід Адельман
Денвер Наггетс

Девід Адельман очолить Денвер Наггетс на постійній основі після того, як він керував командою в якості тимчасового тренера.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, чемпіони НБА 2023 року вирішили довірити Адельману посаду головного тренера.

Девід Адельман був тимчасовим тренером Денвера після того, як організація звільнила Майкла Мелоуна за лічені дні до старту постсезону.

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Під керівництвом Адельмана Наггетс виграли три з трьох останніх матчів регулярного сезону. У першому раунді плейоф Денвер пройшов Кліпперс у семи іграх, після чого також у семи матчах програв Оклахомі.

Повідомляється, що керівництво франшизи було вражене роботою 44-річного американця в обставинах, що склалися. Рішеня про його призначення на посаду головного тренера було прийнято швидко.

Нагадаємо, що це не єдине підвищення тимчасового тренера до посади головного. Раніше це відбулося з Дагом Крісті в Сакраменто, а також з Мітчем Джонсоном в Сан-Антоніо.

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