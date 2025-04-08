Денвер звільнив тренера та генменеджера незадовго до старту плейоф НБА

Майкл Мелоун був відправлений у відставку з посади головного тренера Денвер Наггетс.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

За інформацією джерела, сьогодні, 8 квітня, відбулася зустріч, під час якої керівництво клубу прийняло рішення розстатися з 54-річним фахівцем. Разом із тренером клуб залишив і Келвін Бут, генеральний менеджер Наггетс.

Повідомляється, що обов'язки тимчасового тренера на себе візьме головний асистент Мелоуна Девід Адельман.

BREAKING: The Denver Nuggets have fired coach Michael Malone, sources tell ESPN. pic.twitter.com/bZoKRx6kgt — Shams Charania (@ShamsCharania) April 8, 2025

Lead assistant David Adelman will serve as the interim head coach for the Nuggets, sources tell ESPN. https://t.co/DD3Y6eDJVT — Shams Charania (@ShamsCharania) April 8, 2025

Майкл Мелоун очолив Денвер влітку 2015 року. У сезоні-2022/23 він привів команду до першого в історії організації титулу чемпіона НБА, обігравши у фінальній серії Маямі Хіт (4-1).

Варто зазначити, що в листопаді минулого року Мелоун став рекордсменом Наггетс серед тренерів за кількістю перемог на чолі команди.

До того ж, ніхто не виграв більше матчів за останні п'ять сезонів, ніж Майкл Мелоун, на рахунку якого 252 перемоги. Другим йде наставник Кліпперс Тайрон Лю (230). Третє місце посідає Стів Керр із Голден Стейт (228).

На даний момент Денвер посідає четверт місце в таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог 47-32. Команда програла останні чотири матчі, через що втратила третю сходинку.

Нагадаємо, що наприкінці березня Мемфіс Гріззліс, ще один майбутній учасник постсезону з боку Західної конференції, ухвалив несподіване рішення звільнити головного тренера Тейлора Дженкінса.