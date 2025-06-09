Українка стала найкращим скорером відбіркового турніру на чемпіонат Європи 3х3

За підсумками відбіркового турніру на чемпіонат Європи-2025 з баскетболу 3х3 найкращим скорером стала гравчиня збірної України Міріам Уро-Ніле, яка в п’яти матчах набрала 31 очко.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Українка на 4 бала випередила Кеті Віхмане з Латвії (27 очок).

Інші баскетболістки "синьо-жовтих", а саме Анжеліка Ляшко, Дарія Дубнюк та Тетяна Юркевічус набрали 22, 17 та 11 очок відповідно.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу 3х3 вийшла до фінальної частини жіночого чемпіонату Європи-2025, здобувши путівку на континентальну першість за підсумком кваліфікаційного турніру в Бухаресті, Румунія.

Українки стали другими в групі, обігравши Туреччину, Сербію та Грецію і поступившись Угорщині. Путівку на чемпіонат Європи українки розігрували з другою командою групи А Латвією, в матчі з якою вирвали перемогу 15:14.