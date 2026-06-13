Україна поступилася Мадриду та покинула турнір у Відні з баскетболу 3x3

Жіноча збірна України поступилася Мадриду в груповому етапі турніра в Відні у межах світового туру з баскетболу 3х3.

Зустріч завершилась з рахунком 10:9 на користь іспанок.

У підсумку "синьо-жовті" з двома поразками посіли третє місце в групі й не змогли вийти до етапу плейоф і покинули турнір.

Найбільше балів в матчі в України набрала Анжеліка Ляшко, яка записала до активу 5 очок.

3x3 World Tour 2026 Women – Відень

Група C, 13 червня

Мадрид – Україна 10:9

Україна: Ляшко 5 + 2 підбирання, Космач 2 + 1 підбирання + 1 передача, Уро-Ніле 2 + 7 підбирань + 3 передачі, Ковтун 0 + 1 підбирання + 1 передача

Зазначимо, що наступним турніром для жіночої збірної України буде відбір на чемпіонат Європи 3x3, який відбудеться 16 червня.

Нагадаємо, що жіноча національна команда поступилася Австралії у межах чвертьфіналу чемпіонату світу з баскетболу 3х3. Пізніше австралійки у фіналі програли американкам.