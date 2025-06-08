Жіноча збірна України 3х3 розгромила Сербію та зіграє проти Латвії за путівку на ЧЄ-2025

Жіноча збірна України 3х3 перемогла Сербію у своєму четвертому матчі групового етапу кваліфікації на Чемпіонат Європи-2025.

Поєдинок завершився з рахунком 21:8.

Найрезультативнішою в матчі стала Міріам Уро-Ніле, яка набрала 10 очок.

Завдяки цьому успіху українки зайняли друге місце в групі і тепер розіграють путівку на чемпіонат Європи з другою командою групи А – Латвією. Лише переможець поїде на чемпіонат Європи. Напередодні "синьо-жовті" перемогли команду Греції.

Континентальна першість пройде 5-7 вересня 2025 року у Копенгагені, Данія.

Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3

Кваліфікація, група В, 4-й матч, 8 червня

Україна – Сербія 21:8

Раніше свої виступи у відборі припинила чоловіча збірна України 3х3, яка поступилася в 1/4 команді Польщі.