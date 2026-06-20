Жіноча збірна України 3х3 вийшла до чвертьфіналу Жіночої серії

Жіноча збірна України здобула перемогу над Австрією та зазнала поразки від Єгипту у двох турах Жіночої серії з баскетболу 3х3, яка проходить в азербайджанському Сумгаїті.

Спочатку "синьо-жовті" переграли австрійок із рахунком 19:13. Найрезультативнішою серед українських гравчинь стала Міріам Уро-Ніле. Вона у процесі гри набрала 8 очок та виборола 5 підбирань.

У наступному поєдинку наша національна команда у запеклій боротьбі поступилася збірній Єгипту із рахунком 14:15. Найрезультативнішою баскетболісткою серед українок стала Христина Філевич. Вона здобула 7 очок та виграла 6 підбирань.

Жіноча серія FIBA 3х3

Груповий етап

Україна – Австрія 19:13

Україна – Єгипет 14:15

Попри поразку "синьо-жовті" усе одно вийшли зі своєї групи із першого місця до чвертьфіналу Жіночої серії з баскетболу 3х3. На українську команду на цій стадії турніру очікуватиме Чилі, яке напередодні обіграло Словакію (21:17).

Нагадаємо, що за підсумками відбіркового етапу жіноча збірна України 3х3 кваліфікувалася на чемпіонат Європи 2026-го року. Ці змагання триватимуть з 11 до 13 вересня.