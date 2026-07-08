Жіноча збірна України 3х3 дізналася суперників на ЧЄ-2026
ФБУ
Визначився склад груп та календар матчів чемпіонату Європи з баскетболу 3х3, який відбудеться 11-13 вересня в Антверпені, Бельгія.
Про це повідомляє ФБУ.
Зокрема, свої суперників дізналася і жіноча збірна України, яка успішно подолала кваліфікацію, пройшовши відбірковий турнір у Бухаресті без поразок.
За підсумками жеребкування "синьо-жовті" потрапили до групи А, де їх суперницями стануть чинні чемпіонки Європи та світу Нідерланди, а також срібні призерки минулого чемпіонату Європи – Азербайджан.
Групи жіночого турніру
- Група А: Україна, Нідерланди, Азербайджан
- Група B: Словенія, Угорщина, Іспанія
- Група C: Франція, Чехія, Швеція
- Група D: Бельгія, Німеччина, Польща
Команда Віталія Чернія обіграла Данію, Литву, Швецію, Румунію, а у вирішальному матчі здолала Австрію (16:15) та четвертий рік поспіль вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи.