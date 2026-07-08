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Жіноча збірна України 3х3 дізналася суперників на ЧЄ-2026

Олексій Мурзак — 8 липня 2026, 18:30
Жіноча збірна України 3х3 дізналася суперників на ЧЄ-2026
ФБУ

Визначився склад груп та календар матчів чемпіонату Європи з баскетболу 3х3, який відбудеться 11-13 вересня в Антверпені, Бельгія.

Про це повідомляє ФБУ.

Зокрема, свої суперників дізналася і жіноча збірна України, яка успішно подолала кваліфікацію, пройшовши відбірковий турнір у Бухаресті без поразок.

За підсумками жеребкування "синьо-жовті" потрапили до групи А, де їх суперницями стануть чинні чемпіонки Європи та світу Нідерланди, а також срібні призерки минулого чемпіонату Європи – Азербайджан.

Групи жіночого турніру

  • Група А: Україна, Нідерланди, Азербайджан
  • Група B: Словенія, Угорщина, Іспанія
  • Група C: Франція, Чехія, Швеція
  • Група D: Бельгія, Німеччина, Польща

Команда Віталія Чернія обіграла Данію, Литву, Швецію, Румунію, а у вирішальному матчі здолала Австрію (16:15) та четвертий рік поспіль вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи.

Як відомо, паралельно відбудеться і чемпіонат Європи серед чоловічих команд, однак збірна України 3х3 не змогла подолати кваліфікацію, поступившись Естонії у вирішальному матчі відбіркового турніру.

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