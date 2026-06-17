Обидві збірні України 3х3 з перемог стартували у відборі на чемпіонат Європи-2026

Чоловіча збірна України 3х3 з перемоги стартувала в кваліфікації на чемпіонат Європи у Бухаресті, Румунія.

"Синьо-жовті" з рахунком 21:14 обіграли команду Греції.

Обидві команди виходили до плейоф і в очному матчі лише визначали переможця групи.

17 червня українці зіграють проти Данії, яка стала другою в групі В.

Водночас жіноча збірна України здобула дві перемоги у своїй кваліфікаційній групі. Спочатку команда Віталія Чернія розібралася з Данією – 17:8, а потім перемогла Литву – 16:11.

У наступному турі "синьо-жовті" зустрінуться зі Швецією.

Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3

Кваліфікація

Чоловіки

Україна – Греція 21:14

Жінки

Україна - Данія 17:8

Україна - Литва 16:11

Напередодні жіноча збірна України поступилася Мадриду в груповому етапі турніра в Відні у межах світового туру з баскетболу 3х3.