Обидві збірні України 3х3 з перемог стартували у відборі на чемпіонат Європи-2026
Чоловіча збірна України 3х3 з перемоги стартувала в кваліфікації на чемпіонат Європи у Бухаресті, Румунія.
"Синьо-жовті" з рахунком 21:14 обіграли команду Греції.
Обидві команди виходили до плейоф і в очному матчі лише визначали переможця групи.
17 червня українці зіграють проти Данії, яка стала другою в групі В.
Водночас жіноча збірна України здобула дві перемоги у своїй кваліфікаційній групі. Спочатку команда Віталія Чернія розібралася з Данією – 17:8, а потім перемогла Литву – 16:11.
У наступному турі "синьо-жовті" зустрінуться зі Швецією.
Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3
Кваліфікація
Чоловіки
Україна – Греція 21:14
Жінки
Україна - Данія 17:8
Україна - Литва 16:11
Напередодні жіноча збірна України поступилася Мадриду в груповому етапі турніра в Відні у межах світового туру з баскетболу 3х3.