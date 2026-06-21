Збірна України програла Австралії у фіналі Жіночої серії 3х3 у Сумгаїті
ФБУ
У неділю, 21 червня, жіноча збірна України з баскетболу 3х3 провела фінальний поєдинок етапу Жіночої серії у Сумгаїті, де поступилася команді Австралії.
Зустріч завершилася з рахунком 21:13.
Зазначимо, у півфіналі наша національна команда з рахунком 15:11 перемогла збірну Японії, водночас Австралія переграла Австрію.
Жіноча серія FIBA 3х3
Фінал
Україна – Австралія 13:21
Нагадаємо, що за підсумками відбіркового етапу жіноча збірна України 3х3 кваліфікувалася на чемпіонат Європи 2026-го року. Ці змагання триватимуть з 11 до 13 вересня.