Збірна України програла Австралії у фіналі Жіночої серії 3х3 у Сумгаїті

У неділю, 21 червня, жіноча збірна України з баскетболу 3х3 провела фінальний поєдинок етапу Жіночої серії у Сумгаїті, де поступилася команді Австралії.

Зустріч завершилася з рахунком 21:13.

Зазначимо, у півфіналі наша національна команда з рахунком 15:11 перемогла збірну Японії, водночас Австралія переграла Австрію.

Жіноча серія FIBA 3х3

Фінал

Україна – Австралія 13:21

Нагадаємо, що за підсумками відбіркового етапу жіноча збірна України 3х3 кваліфікувалася на чемпіонат Європи 2026-го року. Ці змагання триватимуть з 11 до 13 вересня.