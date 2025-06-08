Україна вирвала у Латвії останню путівку на чемпіонат Європи 3х3

Сьогодні, 8 червня, у румунському Бухаресті жіноча збірна України з баскетболу 3х3 провела свій останній матч у відборі на чемпіонат Європи.

За підсумками групового етапу українки посіли друге місце. Це призвело до того, що вони зберігали шанси вийти до фінальної частини Євро-2025, кваліфікувавшись до стикового поєдинку за останню путівку.

У вирішальній зустрічі "синьо-жовті" зійшлися з Латвією, яка також посіла друге місце в своєму квартеті.

Протягом усього матчу команди не могли відірватися одна від одної на більш ніж два очки. Тільки за три хвилини до кінця зустрічі латвійки заробили перевагу в три очки. Коли на таймері залишалося 30 секунд, Україна дальнім кидком Анжеліки Ляшко відновила паритет (14:14).

Доля останньої путівки вирішувалася в напруженому клатчі, де українські баскетболістки продемонстрували свій клас. Спочатку вони успішно відзахищалися, потім Міріам Уро-Ніле вивела команду вперед, закинувши з-під кільця, а наостанок Тетяна Юркевічус поставила переможний, як виявилося, блок-шот.

У підсумку була зафіксована вольова перемога України з рахунком 15:14, яка вивела нашу команду на Євро-2025.

Жіночий чемпіонат Європи-2025 з баскетболу 3х3 – кваліфікація

Стиковий матч, 8 червня

Україна – Латвія 15:14

Україна: Уро-Ніле (8), Ляшко (3), Дубнюк (2), Юркевічус (2).

Таким чином, жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи, яка проходитиме 5-6 вересня у данському Копенгагені.