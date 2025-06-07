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Україна зі змінним успіхом провела перші два матчі відбору на чемпіонат Європи 3х3

Олексій Погорелов — 7 червня 2025, 17:14
Жіноча збірна України
Жіноча збірна України
ФБУ

Сьогодні, 7 червня, жіноча збірна України 3х3 стартувала у кваліфікації на чемпіонат Європи двома матчами.

У першому поєдинку українки зустрілися з командою Туреччини. Українські баскетболістки мали певні проблеми з реалізацією, але все одно змогли здобути перемогу з рахунком 13:11.

Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3
Кваліфікація, група В, перший матч, 7 червня

Україна – Туреччина 13:11

Україна: Уро-Ніле (6), Ляшко (4), Дубнюк (2), Юркевічус (1).

Після цього на Україну очікувала зустріч зі збірною Угорщини. Перед стартом відбору саме ці дві команди розглядалися як фаворитки на виграш групи.

На жаль, боротьби не вийшло: угорські баскетболістки, які вже давно розпочали сезон та провели кілька етапів Жіночої серії 3х3, завдали українкам поразки із рахунком 11:21.

Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3
Кваліфікація, група В, другий матч, 7 червня

Угорщина – Україна 21:11

Україна: Дубнюк (5), Ляшко (3), Уро-Ніле (2), Юркевічус (1).

Збірна України продовжить свій виступ у відборі на чемпіонат Європи завтра, 8 червня, матчами проти Греції та Сербії.

Варто зазначити, що переможець групи В напряму вийде на Євро 3х3, а команда, яка посяде друге місце, гратиме в стиковому матчі з другою командою групи А.

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