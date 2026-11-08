Нестримний Каррі допоміг ГСВ переграти Орландо, Вашингтон програв Оклахомі в НБА

У ніч з 7 на 8 листопада відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

19 очок Ніколи Йокича допомогли Денверу переграти Індіану, Атланта була сильнішою за Бруклін, а Оклахома упевнено переграла Вашингтон.

У ще одному матчі ігрового дня Стефен Каррі провів видатну гру з Орландо, чим допоміг ГСВ перемогти, а сам перевершив один з рекордів Леброна Джеймса.

НБА – регулярний чемпіонат

8 листопада

Індіана – Денвер 102:114 (18:27, 22:37, 37:26, 24:24)

Атланта – Бруклін 124:121 (27:37, 39:33, 22:25, 36:26)

Клівленд – Нью-Йорк 97:109 (27:26, 26:37, 17:25, 27:21)

Оклахома – Вашингтон 114:75 (25:19, 32:17, 33:23, 24:16)

Голден Стейт – Орландо 126:119 ОТ (31:19, 26:22, 20:37, 33:32, 16:9)

Фінікс – Х'юстон 102:99 (35:23, 12:24, 29:28 26:24)

Портленд – Сан-Антоніо 103:125 (20:22, 29:42, 27:45, 27:16)

Напередодні Шарлотт програли Бостону, а Клівленд був сильнішим за Філадельфію Леброна Джеймса.