Голден Стейт завдяки перемозі над Орландо повторили досягнення Бостона сезону-1950/51
Голден Стейт Ворріорз після жахливого старту виграли сім матчів поспіль в НБА, завдяки чому повторили досягнення Бостон Селтікс сезону-1950/51.
Про це повідомила пресслужба "воїнів".
Команда програла перші три матчі регулярного чемпіонату, після чого здобула сім перемог поспіль – раніше такий камбек вдавався лише Бостону в сезоні-1950/51.
Той сезон для Селтікс завершився на другому місці регулярного чемпіонату та вилітом з плейоф у півфіналі Східного дивідіону.
Перемога над Орландо стала історичною не тільки для Ворріорз, але й для Стефена Каррі, який перевершив одне з досягнень Леброна Джеймса.
Голден Стейт наразі посідають сьоме місце в турнірній таблиці Західної конференції із балансом 7:3. У наступному матчі ГСВ зіграють проти Пеліканс – гру заплановано на 10 листопада о 5 ранку за київським часом.
Раніше повідомлялось, що Стефен Каррі стане першим гравцем в історії НБА з доходом понад 600 млн доларів.