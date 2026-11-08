Голден Стейт завдяки перемозі над Орландо повторили досягнення Бостона сезону-1950/51

Голден Стейт Ворріорз після жахливого старту виграли сім матчів поспіль в НБА, завдяки чому повторили досягнення Бостон Селтікс сезону-1950/51.

Про це повідомила пресслужба "воїнів".

Команда програла перші три матчі регулярного чемпіонату, після чого здобула сім перемог поспіль – раніше такий камбек вдавався лише Бостону в сезоні-1950/51.

The Warriors are the first team since the 1950-51 Celtics to start a season 0-3 and then go on to win their next seven games 💪 https://t.co/gAOjEbuMmP — Golden State Warriors (@warriors) November 8, 2026

Той сезон для Селтікс завершився на другому місці регулярного чемпіонату та вилітом з плейоф у півфіналі Східного дивідіону.

Перемога над Орландо стала історичною не тільки для Ворріорз, але й для Стефена Каррі, який перевершив одне з досягнень Леброна Джеймса.

Голден Стейт наразі посідають сьоме місце в турнірній таблиці Західної конференції із балансом 7:3. У наступному матчі ГСВ зіграють проти Пеліканс – гру заплановано на 10 листопада о 5 ранку за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Стефен Каррі стане першим гравцем в історії НБА з доходом понад 600 млн доларів.