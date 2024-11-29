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Брат зірок НБА запевнив, що зміг би нокаутувати Пола

Руслан Травкін — 29 листопада 2024, 10:32
Брат зірок НБА запевнив, що зміг би нокаутувати Пола
Ліанджело Болл
Instagram

Колишній баскетболіст Ліанджело Болл, який є рідним братом зірок НБА Лонзо та Ламело Болла, зізнався, що зміг би нокаутувати Джейка Пола (11-1, 7 КО).

Його слова передає Bleacher Report.

"Якби я тренувався, то так, гадаю, зміг би нокаутувати його", – сказав 26-річний ексбаскетболіст.

Болл також зазначив, що вийде в ринг за 20 мільйонів доларів, що приблизно відповідає гонорару, який отримав за бій з блогером Майк Тайсон.

Джейк після перемоги над "Залізним Майком" отримує безліч пропозицій про бій. З ним готовий вийти битися Даніель Дюбуа. Пола "переслідує" Артур Бетербієв, а також чемпіон світу в бріджервейті Кевін Лерена.

Також з ютубером хоче провести бій Андре Ворд, який не виходив на ринг уже 7 років.

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