Леброн набрав 10 очок у дебютному матчі за Філадельфію
Зірковий новачок Філадельфії Леброн Джеймс дебютував за команду в передсезонному матчі НБА проти Брукліна.
41-річний баскетболіст вийшов у стартовій п'ятірці "Севенті Сіксерс" разом із Джоелем Ембіїдом, Джейленом Брауном, Тайрізом Максі та Ві Джей Еджкомбом. Легендарний гравець провів на майданчику 18 хвилин у першій половині зустрічі.
"Король Джеймс" набрав десять очок, зробив чотири підбирання та віддав п'ять результативних передач. Леброн реалізував один кидок із гри, а решту очок він набрав зі штрафних, влучивши в усіх восьми спробах.
Зазначимо, що за час перебування Джеймса на майданчику Філадельфія набрала на десять очок більше за суперника. Врешті-решт вона поступилася з рахунком 108:114.
"Севенті Сіксерс" проведуть ще два передсезонні поєдинки проти Бостона (10 та 16 жовтня). Нову кампанію вони розпочнуть виїзним протистоянням із Нью-Йорк Нікс, який є чинним чемпіоном НБА.
Нагадаємо, що Леброн став гравцем Філадельфії в липні. Він підписав дворічний контракт.