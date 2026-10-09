Леброн набрав 10 очок у дебютному матчі за Філадельфію

Зірковий новачок Філадельфії Леброн Джеймс дебютував за команду в передсезонному матчі НБА проти Брукліна.

41-річний баскетболіст вийшов у стартовій п'ятірці "Севенті Сіксерс" разом із Джоелем Ембіїдом, Джейленом Брауном, Тайрізом Максі та Ві Джей Еджкомбом. Легендарний гравець провів на майданчику 18 хвилин у першій половині зустрічі.

"Король Джеймс" набрав десять очок, зробив чотири підбирання та віддав п'ять результативних передач. Леброн реалізував один кидок із гри, а решту очок він набрав зі штрафних, влучивши в усіх восьми спробах.

Зазначимо, що за час перебування Джеймса на майданчику Філадельфія набрала на десять очок більше за суперника. Врешті-решт вона поступилася з рахунком 108:114.

"Севенті Сіксерс" проведуть ще два передсезонні поєдинки проти Бостона (10 та 16 жовтня). Нову кампанію вони розпочнуть виїзним протистоянням із Нью-Йорк Нікс, який є чинним чемпіоном НБА.

Нагадаємо, що Леброн став гравцем Філадельфії в липні. Він підписав дворічний контракт.