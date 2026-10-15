Легенда НБА та Фінікс Санз завершив навчання в академії та став поліцейським

Колишній центровий Фінікс Санз, Далласа та збірної США Амаре Стадемайр завершив навчання в академії та став поліцейським.

Про це у своєму сюжеті новин повідомили WPLG Local 10.

Колишній регулярний учасник Матчу усіх зірок НБА закінчив поліцейську академію та служитиме в управлінні школами округу Маямі-Дейд, штат Флорида.

Церемонія посвяти відбулась у Північному кампусі коледжу Маямі-Дейд.

Зазначимо, що Амаре Стадемайр виступав у НБА з 2002 по 2016 рік, захищаючі кольори Фінікса (2002-2010), Нью-Йорка (2010-2015), Далласа (2015) та Маямі Хіт (2015-2016).

У 2003 році форвард отримав нагороду найкращого новачка, а згодом став регулярним учасником Матчу усіх зірок НБА (2005, 2007-2011).

Загалом за кар'єру в НБА Амаре зіграв 846 матчів, у яких в середньому набирав 18,9 очок за гру, виконував 7,8 підбирань та віддавав 1,2 передачі.

У 2016 році Стадемайр перейшов до Хапоеля Єрусалім, у 2019-му пограв за Фуцзянь Сюньсінь, а вже наступного року завершив кар'єру у складі Маккабі Тель-Авів.

Раніше повідомлялось, що майку іншої легенди НБА продали на аукціоні за рекордні 14 млн доларів.