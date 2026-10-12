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У Голден Стейт досі не знають, коли повернеться Порзінгіс

Олексій Мурзак — 12 жовтня 2026, 18:30
У Голден Стейт досі не знають, коли повернеться Порзінгіс
Крістапс Порзінгіс
Getty Images

Латвійський центровий Голден Стейт Крістапс Порзінгіс залишається поза командою через проблеми зі здоров'ям, подробиці яких не розголошують.

За інформацією Reuters, генеральний менеджер клубу Майк Данліві повідомив про відсутність баскетболіста на невизначений термін. Порзінгіс пропустив початок підготовки, зокрема збір на Гаваях. Причину його відсутності та строки повернення не назвали.

Як повідомляє San Francisco Chronicle, 8 жовтня головний тренер Стів Керр на запитання, чи має клуб чітке розуміння проблеми гравця, відповів: "Ні".

Керр також зазначив, що обмінювався повідомленнями з Порзінгісом, проте докладно його стан вони не обговорювали.

За даними журналіста Бретта Сігела, на якого посилається AS, Голден Стейт готується до старту регулярного чемпіонату без латвійського центрового. Офіційної дати його повернення наразі немає.

Напередодні центровий Університету Східної Кароліни Максим Кличко назвав зіркових бігменів НБА, на гру яких він орієнтується.

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Крістапс Порзінгіс

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