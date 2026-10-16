Баскетболіст Орландо заблокував власний данк обличчям: судді не зарахували курйозне влучання

Форвард Орландо Меджик Ноа Пенда став автором одного з найдивніших епізодів передсезонних матчів НБА. У поєдинку проти Клівленд Кавальєрс французький баскетболіст примудрився влучити м'ячем собі в обличчя під час спроби виконати данк.

Курйоз стався біля кільця суперників, коли Пенда кинувся завершувати атаку ефектним кидком згори. Однак замість того, щоб відправити м'яч безпосередньо в кошик, форвард влучив ним собі в голову. Після цього м'яч відскочив угору, пролетів крізь кільце знизу та вилетів над ним.

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На перший погляд могло здатися, що баскетболіст усе ж досягнув мети, але правила НБА не дозволяють зараховувати таке влучання.

Щоб кидок був результативним, м'яч має пройти крізь кільце зверху вниз. Якщо він пролітає через кошик у протилежному напрямку, очки не зараховуються, а володіння передається команді суперників.

У підсумку незвичайний епізод не допоміг Пенді поповнити особистий рахунок, хоча сам м'яч і пройшов крізь кільце. Водночас Орландо Меджик усе одно здобув перемогу над Клівленд Кавальєрс із рахунком 132:116.

Раніше повідомлялося, що зірка НБА креативно не дав супернику закинути м'яч, заблокувавши його своїм кросівком.