Захисник Бостон Селтікс погодив новий контракт з клубом на 44 млн доларів

Захисник Бостон Селтікс Пейтон Прітчард погодив новий контракт з клубом.

Про це повідомив журналіст ESPN Шеймс Чаранія із посиланням на баскетбольний відділ CAA.

Так, нову угоду буде розраховано на два наступні роки, за які американський гравець отримає 44,2 мільйона доларів.

Окрім того, угода матиме також опцію пролонгації ще на сезон за умови згоди сторін.

Пейтон Прітчард виступає за Селтікс з 2020 року, а у 2024-му став чемпіоном НБА. Минулий сезон став найкращим в кар'єрі захисника: в середньому він набирав 17 очок за гру, виконував 5,2 передачі та 3,9 підбирань.

Зазначимо, що сезон в НБА стартує 20 жовтня, а матчем-відкриттям стане якраз гра Бостон Селтікс – суперником буде Детройт Пістонс.

Нагадаємо, раніше стало відомо про перехід зірки НБА Леброна Джеймса у Філадельфію.