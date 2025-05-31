Бостон може втрутитися у боротьбу за Янніса – Віндхорст

Журналіст ESPN Браян Віндхорст вірить у те, що Бостон Селтікс намагатимуться домовитися з Мілуокі Бакс про обмін Янніса Адетокумбо.

Про це Віндхорст розповів під час програми "Get Up".

Після чергового вильоту з першого раунду плейоф НБА "Грік Фрік" уперше в своїй кар'єрі готовий розглянути варіант зі зміною команди.

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На думку Віндхорста, цим може скористатися Бостон, який через важку травму Джейсона Тейтума та спад форми кількох гравців може зважитися на перебудову.

"Я думаю, вам треба подивитися на те, які команди могли б виміняти Янніса, на що можуть погодитися Бакс та чи будуть це контендери. Отже, Бостон був би в цьому списку. Я думаю, що Нью-Йорк був би там же. Існують певні труднощі, коли ви говорите про пороги стелі зарплат та команди другого порогу, які намагаються укладати угоди, і це реальність. Але у Східній конференції є кілька команд, які могли б розвинути свою здатність робити обміни", – сказав Віндхорст.

.@windhorstespn says "the move for Giannis, if he has the control, is to go to the East."



Where could you see him landing? 👀 pic.twitter.com/GQ3Qt80Vbw — Get Up (@GetUpESPN) May 29, 2025

Очікується, що Бостон буде готовий розстатися з Джейленом Брауном, Крістапсом Порзінгісом та Джру Холідеєм.

Нагадаємо, що Міннесота збирається спробувати домовитися з Фініксом про обмін Кевіна Дюранта.