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Янніс вперше у кар'єрі готовий розглянути варіант зі зміною команди

Олексій Погорелов — 12 травня 2025, 19:26
Янніс вперше у кар'єрі готовий розглянути варіант зі зміною команди
Янніс Адетокумбо
NBA Analysis Network

Зірковий бігмен Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо не знає, чи варто йому продовжувати кар'єру у складі "оленів".

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, "Грік Фрік" вперше у своїй кар'єрі збирається подумати про варіант зі зміною клубної пропискі у це міжсезоння.

Він ще не прийняв остаточного рішення, залишатися чи йти. Але до цих роздумів його підштовнув третій поспіль виліт команди в першому раунді плейоф НБА. До того ж, важка травма Деміана Лілларда також не робить майбутнє команди Дока Ріверса більш світлим.

Повідомляється, що під час міжсезоння відбудеться зустріч представників клубу та гравця, де вони обговорюватимуть найкращий можливий сценарій для Янніса.

У сезоні-2024/25 Янніс Адетокумбо провів 67 матчів, у яких набирав у середньому 30.4 очка, 11.9 підбирання та 6.5 передачі (найкращі показники по кар'єрі). Це дозволило йому фінішувати у Топ-3 в голосуванні за звання MVP.

У 2021 році Янніс привів Мілуокі до другого чемпіонства в історії клубу та першого з 1971 року. У тому фіналі він був визнаний найціннішим гравцем серії.

Раніше стало відомо, з якими шансами на перемогу клуби НБА братимуть участь у лотереї майбутнього драфту.

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Янніс Адетокумбо

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