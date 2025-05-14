Лідер Бостона переніс операцію та вибув на невизначений строк

Один з лідерів Бостон Селтікс Джейсон Тейтум не допоможе своїй команді у найближчих матчах через травму.

Про це повідомляє ESPN.

Форвард отримав ушкодження в матчі з Нью-Йорк Нікс та залишив паркет за три хвилини до завершення гри.

Попередньо представники франшизи оптимістично дивились на здоров'я баскетболіста, але МРТ виявило розрив ахілового сухожилля.

Тейтум вже встиг перенести операцію, але строки відновлення залишаються невідомими.

Джейсон зіграв 72 матчі в сезоні-2024/25, в яких в середньому набирав 26.8 очок та виконував 8.7 підбирань.

Наразі рахунок у серії становить 3:1 на користь Нікс, які в разі перемоги у п'ятому матчі вперше за 25 років проб'ються до півфіналу плейоф.

Раніше головний тренер Голден Стейт Стів Керр висловив задоволення грою своєї команди за відсутності травмованого Стефа Каррі.