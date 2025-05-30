Наслідки вильоту з плейоф: Міннесота шукає "альфу" та вже націлилася на Дюранта

Міннесота Тімбервулвз налаштовані з другої спроби домовитися з Фінікс Санз щодо обміну Кевіна Дюранта.

Про це повідомляє HoopsWire.

"Вовки" вже намагалися виміняти 36-річного форварда під час дедлайну трейдів, проте клуби не змогли дійти згоди.

Тепер після вильоту з фіналу плейоф Західної конференції другий рік поспіль фронт-офіс Міннесоти серйозно налаштований знайти "альфу", який допоможе Ентоні Едвардсу вирости як гравцю.

Для цього Тімбервулвз збираються зв'язатися з Фініксом знову, щоб ще раз спробувати домовитися про Кей Ді. На користь Міннесоти може зіграти той факт, що Санз планують влаштувати масштабну перебудову команди навколо Девіна Букера. І саме активи з обміну Дюранта можуть допомогти в цьому.

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Зазначається, що Дюрант та Едвардс доволі близькі. Вони разом грали за збірну США на Олімпіаді-2024, де виграли "золото". До того ж, Ентоні неодноразово називав Кевіна своїм улюбленим гравцем.

У минулому регулярному сезоні Кевін Дюрант зіграв 62 матчі, у яких набирав у середньому 26,6 очка, 6 підбирання та 4,2 передачі.

Раніше стало відомо, що Фінікс Санз скоротили свій список кандидатів на посаду головного тренера. На цю роль тепер претендують виключно асистенти без досвіду самостійної роботи.