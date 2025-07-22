Клуб Суперліги оголосив про погашення заборгованості перед більшістю гравців

Баскетбольний клуб Запоріжжя повідомив про те, що виплатив заборгованості по зарплаті більшості гравців, які виступали за команду Суперліги у минулому сезоні.

Про це повідомив Telegram-канал запоріжців.

"Незважаючи на значну затримку у фінансуванні клубу, що була пов'язана з особливостями прифронтового регіону, БК Запоріжжя погасив борги перед більшістю гравців за минулий сезон за домовлен істю сторін до кінця липня. Лише двом лідерам минулорічного складу команди термін погашення заборгованості, яка залишилася, подовжено до початку нового сезону. Дякуємо гравцям та тренерському штабу за розуміння та витримку у цей непростий час" , – йдеться у заяві.

Регулярний розіграш Суперліги команда завершила на 6 місці. На першій стадії плейоф Запоріжжя програло Рівному.

Раніше команду залишили головний тренер Валерій Плеханов та низка гравців. Серед них – Максим Нікітін, Олександр Петренко та Владислав Ніколайчук.