БК Запоріжжя підписав захисника Харківських Соколів

Запоріжжя оголосило про підписання контракту з захисником Дмитром Мартиновим.

Про це повідомила пресслужба клубу.

24-річний уродженець Донецька розпочинав кар'єру в структурі БК Донецьк. Згодом пройшов школу молодіжних команд БК Дніпро, у складі якого у 2022 році й дебютував у Суперлізі. Також виступав за Кривбас та Харківські Соколи.

У Харківських Соколах у чемпіонському сезоні Вищої ліги 2024/25 Мартинова визнали найціннішим гравцем (MVP) чемпіонату – у 23 матчах він набирав 19.4 очка, 4.6 підбирання та 3.0 передачі (РЕ 15.5).

У минулому сезоні в Суперлізі в 31 матчі він в середньому набирав 6.1 очка, 1.4 підбирання та 1.0 передачі, граючи в середньому 13.5 хвилин.

Водночас Харківські Соколи продовжили контракт з форвардом, який увійшов до топ-10 сезону з підбираннями