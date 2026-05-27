Запоріжжя продовжило контракт із захисником

Український захисник Андрій Величко продовжить виступати в складі Запоріжжя і в наступному сезоні.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі нового контракту не розголошуються. 22-річний гравець минулого сезону провів 24 матчі, у яких набирав у середньому 6,7 очка, 1,8 підбирання і 1,8 асиста.

Величко місцевим вихованцем і виступає за запорізьку команду з 2023 року. Наступний сезон для оборонця стане четвертим у складі Запоріжжя в українській Суперлізі.

За підсумками регулярного чемпіонату БК Запоріжжя посів шосте місце. У чвертьфінальній серії плейоф запоріжці програли Київ-Баскету.

Нагадаємо, раніше запорізький клуб уже сформував частину складу на наступний, підписавши захисника Олександра Петренка та бігмена В'ячеслава Кіктєва. Крім того, команду очолив новий головний тренер – Євгеній Ісаков.