БК Запоріжжя продовжив співпрацю з досвідченим капітаном команди

БК Запоріжжя оголосив про продовження контракт з капітаном команди, 38-річним центровим Антоном Буцем.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до кінця сезону 2026/27.

У минулому розіграші Суперліги Буц провів 22 матчі, в середньому за гру набираючи 11.0 очок, а також роблячи 8.6 підбирання та 1.6 передачі, також на його рахунку 7 дабл-даблів у 23 поєдинках.

Буц 4 рази обирався до символічної збірної туру Суперліги.

Також раніше стало відомо, що жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася свого суперника у чвертьфіналі чемпіонату світу.