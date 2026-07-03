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Запоріжжя заявить новостворену другу команду до Першої ліги

Сергій Шаховець — 3 липня 2026, 14:07
Запоріжжя заявить новостворену другу команду до Першої ліги
БК Запоріжжя

Баскетбольний клуб Запоріжжя оголосив про створення другої команди, яка виступатиме у Першій лізі України в сезоні-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба запоріжців.

Новий колектив отримав назву Запоріжжя-ДЮСШ-12. Основу команди складатимуть вихованці запорізької ДЮСШ-12, які працюватимуть під керівництвом директора спортивної школи Кирила Вікторова.

У клубі зазначили, що створення команди розвитку є стратегічним кроком, покликаним забезпечити молодим місцевим баскетболістам ігрову практику та допомогти їм у переході до професійного баскетболу.

Крім того, Запоріжжя оголосило перегляд гравців, які бажають приєднатися до новоствореної команди та виступати за клуб у Першій лізі України в сезоні-2026/27.

Раніше повідомлялося, що головна команда Запоріжжя влітку підписала ексзахисника Харківських Соколів Дмитра Мартинова та форварда Владислава Ніколайчука, який має досвід виступів в Італії та Нідерландах.

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