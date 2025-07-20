Екскапітан молодіжної збірної перейшов у Старий Луцьк

Старий Луцьк-Університет оголосив про підписання контракту з Владиславом Ніколайчуком.

Про це інформує сайт волинян.

Через повномасштабне вторгнення молодий форвард два сезони провів у Нідерландах та Італії, де грав за місцеві команди. У минулому сезоні 21-річний Ніколайчук грав за Запоріжжя.

Його статистика – 8,2 очка, 5,5 підбирання та 1,4 передачі в середньому за матч. Також Ніколайчук був капітаном молодіжної збірної України на минулорічному Євробаскеті, де допоміг команді повернутися до елітного дивізіону чемпіонату Європи.

"З нетерпінням чекаю на старт підготовки до сезону, очікування максимально позитивні. Радію, що матиму шанс проявити себе. Готовий працювати та рости разом із усіма" , – заявив гравець.

Раніше новачками лучан стали Святослав Товкач та Олександр Петренко. Також клуб продовжив контракти з низкою гравців минулорічного складу.