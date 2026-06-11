Запоріжжя підписало українського форварда з досвідом виступів за кордоном

Український форвард Владислав Ніколайчук підписав контракт із БК Запоріжжя.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Він вже виступав за цей колектив позаминулого сезону, набираючи в середньому за 21.5 хвилини 8.2 очка, 5 підбирань та 1.4 передачі за матч.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступав в Італії та Нідерландах, у 2024 році повернувся в Україну, провівши рік у Запоріжжі, а минулого сезону грав у Старому Луцьку та Харківських Соколах, куди перейшов перед плейоф.

Загалом в 26 матчах сезону набирав 6.4 очка, 4.3 підбирання та 0.5 передачі.

Захищав кольори юнацьких збірних України, а у складі молодіжної збірної в статусі капітана допоміг вивести Україну до елітного дивізіону чемпіонату Європи.

Раніше повідомлялося, що ще один учасник Суперліги України з баскетболу Старий Луцьк змінив назву клубу.