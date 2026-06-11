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Запоріжжя підписало українського форварда з досвідом виступів за кордоном

Олексій Мурзак — 11 червня 2026, 18:53
Запоріжжя підписало українського форварда з досвідом виступів за кордоном
Владислав Ніколайчук
БК Запоріжжя

Український форвард Владислав Ніколайчук підписав контракт із БК Запоріжжя.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Він вже виступав за цей колектив позаминулого сезону, набираючи в середньому за 21.5 хвилини 8.2 очка, 5 підбирань та 1.4 передачі за матч.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступав в Італії та Нідерландах, у 2024 році повернувся в Україну, провівши рік у Запоріжжі, а минулого сезону грав у Старому Луцьку та Харківських Соколах, куди перейшов перед плейоф.

Загалом в 26 матчах сезону набирав 6.4 очка, 4.3 підбирання та 0.5 передачі.

Захищав кольори юнацьких збірних України, а у складі молодіжної збірної в статусі капітана допоміг вивести Україну до елітного дивізіону чемпіонату Європи.

Раніше повідомлялося, що ще один учасник Суперліги України з баскетболу Старий Луцьк змінив назву клубу.

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