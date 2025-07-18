Старий Луцьк підписав захисника БК Запоріжжя

Стариц Луцьк оголосив про підписання захисника Олександра Петренка.

Про це повідомила пресслужба клубу.

22-річний гравець значну частину своєї професійної кар’єри провів у Хіміку з Південного. Виступав і за головну, і за дублюючу команду. Згодом перейшов до Прометея, де провів понад 30 матчів в межах Вищої ліги.

В минулому році перейшов до БК Запоріжжя. В межах регулярного чемпіонату Олександр набирав 5.0 очок та робив 1.7 підбирання в середньому за гру.

Раніше команда підписала центрового Святослава Товкача.

Також луцький колектив оголосив про продовження співпраці зі Степаном Лесиком, Максимом Михайловим, Олександром Дюпіним та Павлом Горобченком.