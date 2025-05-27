Новачок Суперліги підписав форварда Запоріжжя

Чемпіон Вищої ліги Харківські Соколи, які в наступному сезоні повернуться до Суперліги, оголосили про перше підписання цього міжсезоння.

Як повідомила клубна пресслужба, команда повернула до свого складу форварда Максима Нікітіна, який минулий сезон провів у Запоріжжі.

У складі Соколів баскетболіст грав у сезоні-2021/22.

Водночас у запорізькому колективі Нікітін в середньому набирав 12.7 очка та 6.4 підбирання.

Раніше Харківські Соколи оголосили, що в наступному сезоні команду очолить Валерій Плеханов, який минулий сезон був головним тренером Запоріжжя.

Нагадаємо, один із найкращих українських баскетболістів в історії Сергій Гладир буде асистентом Айнарса Багатскіса в національній збірній.