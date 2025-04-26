Хто стане чемпіоном та призерами Суперліги: анонс фінальних серій

Не тільки Євролігою та НБА – баскетбольний сезон в Україні також наближається до свого завершення. Чотири кращі команди вітчизняної Суперліги готові зійтися у вирішальних поєдинках, за підсумками яких стане відомий розподіл місць на п’єдесталі.

Цього року у фінальних серіях за медалі зустрінуться ті самі чотири команди, що посіли перші чотири місця в регулярному чемпіонаті, а також повторюється минулорічний склад учасників. Усі серії плейоф Суперліги проходять за форматом до двох перемог.

Дніпро – Київ-Баскет

Якщо в спорті існує справедливість, то те, що у фінальній серії зіграють дніпряни та кияни, варто вважати справедливим підсумком. Чинні чемпіони взагалі поки не знають гіркоти поразок у внутрішній першості: підопічні Коваля пройшли регулярку та попередні стадії плейоф без невдач.

Так само безпомилковими у контексті результату вони були й в Кубку України. Так, були ще єврокубки, але це зовсім інша історія. Київ-Баскет закономірно став другою командою: столичні баскетболісти захопили другу сходинку з перших турів сезону і зуміли втриматися на цій позиції без особливих проблем.

В очних протистояннях цього сезону – 4:0 на користь Дніпра. Однак лише в одному поєдинку чинні чемпіони виграли з комфортними + 15 (77:62), а у двох матчах і взагалі кияни були дуже близькими до позитивного результату, поступившись супернику з різницею у 3 та 4 очки.

У чвертьфіналі БК Дніпро двічі обіграв Прикарпаття-Говерлу, а у півфіналі – Черкаські Мавпи. "Джмелі" ж дісталися до фінального матчу не так просто, як суперник: якщо Старий Луцьк столична команда пройшла впевнено, то серія з Рівним затягнулася до трьох поєдинків.

Порівняно з більшістю команд чемпіонату Дніпро провів точкову селекцію на старті сезону. Окрім цього, команда чи не найраніше почала підготовку до початку Суперліги. Дніпрянам вдалося зберегти лідерів. При цьому, було прийняте рішення грати знову без легіонерів.

По ходу сезону Володимиру Ковалю вдавалося знаходити вдалі поєднання п’ятірки на майданчику завдяки солідній довжині лави для запасних. У плейоф вже звично потужно виглядають досвідчені Тимофєєнко та Конєв. Вчасно форму набрав і Загреба. В матчах коли молодому Сипалу не вистачало досвіду – Сергій грав важливу роль у командних побудовах Дніпра.

ФБУ

Київ-Баскет під керівництвом Забірченка досягнув суттєвого прогресу. Показовими стали поєдинки проти того ж Рівного, яке у минулому сезоні добряче попило крові "джмелів" у регулярці, а згодом і взагалі вибило киян із боротьби за чемпіонство. І якщо клас Буренка та Сандула не викликав сумнівів, то молодшим представникам ростеру Київ-Баскета було що доводити.

Більшість з них – таки довели. Передусім, варто відзначити Дениса Клевзуника, для якого цей сезон став першим повноцінним ігровим відтинком на такому рівні. Так, до цього форвард інколи потрапляв до основної команди южненського Хіміка, коли команда з Одещини ще грала у Суперлізі. Втім, тоді Денис був переважно гравцем ротації.

Максим Зайцев протягом сезону часто брав на себе роль основної захисної опції у грі проти лідерів команд-суперників. Зазвичай, вихованець миколаївського баскетболу справлявся з цим досить успішно.

Наприкінці чемпіонату варто відзначити й Сушкіна та Карпюка. Перший, зважаючи на проблеми зі здоров’ям у Буренка, дуже вчасно спрогресував і набирав важливі очки для своєї команди, а бігмен і взагалі потужно проводить серію плейоф і вже потрапив до символічної збірної попереднього етапу.

Звісно, Дніпро є фаворитом фінальної серії за золоті медалі. У команди Коваля банально більше досвіду та ширша ротація. Втім не варто недооцінювати тренерський хист Забірченка та здатність його хлопців нав’язувати свій стиль баскетболу.

Рівне – Черкаські Мавпи

У серії за бронзу зійдуться поки що чинні срібні призери Суперліги з Рівного та черкасці, які минулоріч посіли підсумкове четверте місце. Цікаво, що у регулярному сезоні саме команда Нагорного тричі перемогла суперника і лише один раз звитягу святкували рівняни. Однак перевага домашнього майданчика буде саме у підопічних Спиридонова, які фінішували на одну сходинку вище у регулярці.

Рівне беззаперечно є домашньою командою. Тутешні вболівальники неодноразово ставали переможним Х-фактором для своїх улюбленців. Окремим випробування для суперників червоно-білих є незвична конструкція баскетбольних щитів. Звісно, ж це створює додаткову перевагу саме для гравців, які тренуються на цьому майданчику.

Втім, ігрових чеснот у Рівного звісно ж теж вистачає. Команда проводить лише другий рік в еліті баскетболу, а вже є однією з найсильніших у Суперлізі. І якщо у минулому сезоні рівняни часто перемагали завдяки індивідуальним перформенсам Джойнера та Соловйова, то цьогоріч вони стали сильнішими командно.

ФБУ

Прогресу досягли й місцеві гравці, на кшталт Поносова, Шептицького та Рябого, вчасно повернувся Шепелєв, звично безкомпромісно грає Тимощук. У потрібні моменти про свої шутерські вміння нагадують Соловйов та Головчик.

Тим не менш, на цьому етапі сезону лідерами команди є американці Браун та Вільямсон. Зокрема, в контексті набраних очок та ефективності на майданчику. Звісно, суттєвою опцією у вирішальних матчах міг би стати Максим Мочалов, втім через травму бігмен пропускає завершення сезону.

Аналізуючи сильні сторони Черкаських Мавп, варто особливо згадати про фактор Андрія Агафонова. Досвідчений бігмен, без сумніву, є одним з найбільш кваліфікованих гравців чемпіонату. З його досвідом гри на найвищому рівні у складі суперника може посперечатися хіба що Віктор Герасимчук.

Агафонов влучає, підбирає, асистує, а ще – грає колосальну роль поза межами майданчика. Варто виокремити у складі Мавп і Кошеватського, який є найкращим асистентом команди й одним з кращих розігруючих чемпіонату. При цьому, Лев є досить непоганим персональником, що, звісно ж, знадобиться у грі з прудконогими захисниками Рівного.

Своє слово може сказати й Кирило Марченко. Ексгравець Хіміка є одним з небагатьох баскетболістів з українським паспортом, які повернулися у вітчизняний чемпіонат після повномасштабного вторгнення. Його досвід та вміння у потрібний момент влучити декілька «трьох» - також знадобляться Черкасам.

Рівне провело по три поєдинки із Запоріжжям та Києвом у серії плейоф, тож команда Спиридонова мала менше часу на відпочинок. Однак команда Спиридонова має перевагу над суперником у ширині ротації. Третій і за сумісництвом вирішальний поєдинок проти Київ-Баскета – один з найгірших для Рівного у цьому сезоні. Зокрема, за кількістю набраних очок. Попри те, що у регулярці частіше перемагали Черкаси, зараз невеличку перевагу все ж віддамо Рівному. Не виключено, що ця серія затягнеться до трьох поєдинків.

Розклад матчів фіналу Суперліги 2025

Субота, 26 квітня

🕒 17:00 | Рівне, ДЮСШ-4

Рівне-ОШВСМ – Черкаські Мавпи

📺 Суспільне Спорт, XSPORT, YouTube ФБУ

Неділя, 27 квітня

Дніпро – Київ-Баскет

🕒 13:00 | Дніпро, КСК Шинник

📺 Суспільне Спорт, XSPORT, YouTube ФБУ

Вівторок, 29 квітня

Черкаські Мавпи – Рівне-ОШВСМ

🕒 18:00 | Черкаси, ПС Будівельник

📺 Суспільне Спорт, XSPORT, YouTube ФБУ

Середа, 30 квітня

Київ-Баскет – Дніпро

🕒 18:00 | Київ, ПС Венето

📺 Суспільне Спорт, XSPORT, YouTube ФБУ