Дніпро обіграв Київ-Баскет у першому матчі фінальної серії Суперліги

У Дніпрі в КСК "Шинник" відбувся перший матч фінальної серії плейоф Суперліги України, в якому Дніпро обіграв Київ-Баскет.

Поєдинок завершився з рахунком 89:79.

Зустріч розпочалась у рівній боротьбі, проте Дніпряни ближче до середини стартового періоду змогли вийти вперед у рахунку та не втрачали лідерство до завершення гри.

Найкориснішим баскетболістом матчу став форвард дніпрян Володимир Конєв: 13 очок, 9 підбирань та 8 передач. Найкращими за результативністю стали його одноклубник Максим Закурдаєв і форвард киян Денис Клевзуник, які набрали по 18 очок.

Суперліга України з баскетболу – плейоф

Фінал, перший матч, 27 квітня

Дніпро – Київ-Баскет 89:70 (34:16, 17:21, 12:16, 26:17)

Дніпро: Закурдаєв 18 + 5 передач, Конєв 17 + 9 підбирань + 8 передач, Тимофеєнко 14 + 5 підбирань, Загреба 13, Горобченко 12 – 5 втрат — старт; Бондарчук 5, Сорочан 4, Дубоненко 3, Сипало 3, Ліщина 0, Попов 0

Київ-Баскет: Клевзуник 18, Сушкін 15 + 5 передач – 5 втрат, Буренко 11 + 8 передач, Сандул 10 + 11 підбирань, Зайцев 10 + 5 підбирань — старт; Сафонов 3, Когут 2, Смітюх 1, Карпюк 0, Бур 0, Кобилінський 0, Маярчук 0

Серія триває до двох перемог. Наступна гра відбудеться у столичному ПС Венето у середу, 30 квітня. Початок поєдинку – о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що вчора, 26 квітня, розпочалася серія бронзового фіналу Суперліги: Рівне розгромило Черкаські Мавпи.