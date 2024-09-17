Директор Вільямс хоче допомогти Колапінто залишитися у Формулі-1

Директор Вільямс Джеймс Воулз заявив, що він допоможе аргентинському дебютанту команди Франко Колапінто залишитися за кермом боліда Формули-1.

Його слова передає Racingnews365.

"Звичайно, він залишиться частиною сім'ї Вільямс. Але я також сподіваюся, що він продовжить десь брати участь у гонках. Я хотів би дати йому місце на 2025 рік, і в ідеалі це буде у Формулі-1. Залишилася лише одна команда. Ми побачимо, що ми можемо там організувати. У цих двох гонках Франко показав, що він заслуговує на місце у Формулі 1. Я завжди твердо вірив, що хорошим пілотам дозволено брати участь у гонках, тож ми побачимо, чи зможемо знайти спосіб працювати із Заубер, до чого я прагнув наступного року", — сказав Воулз.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Заубер, яка в наступному році стане називатися Ауді, роздумують над кандидатурою Колапінто.

Зазначимо, що аргентинець має українське коріння, раніше він сам підтвердив це, та висловив підтримку Україні. Також варто додати, що зараз він виконує роль пілота Вільямс, замість Логана Сарджента, якого команда відсторонила через погані результати та велику кількість аварій.

На Гран-прі Азербайджану 21-річний гонщик фінішував восьмим, та приніс своїй команді очки у другій для себе гонці за кермом боліда Формули-1. За 2 гонки він приніс у 4 рази більше очок, ніж Сарджент за 14 етапів – 4.