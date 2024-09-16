Зацікавив: аргентинський дебютант Формули-1 потрапив у список бажаних пілотів Заубер

Команда Формули-1 Заубер додала пілота Вільямс Франко Колапінто до списку претендентів на місце в команді у 2025 році.

Про це повідомляє Lastwordonsports.

За інформацією джерела, команда вже декілька місяців узгоджує свій склад пілотів. Після підписання угоди з Ніко Хюлькенбергом у квітні 2024 року, швейцарський колектив оцінив кількох кандидатів на наступний сезон.

Першопочаткові цілі команди – Карлос Сайнс та Естебан Окон вже знайшли собі місце на сезон-2025, Окон виступатиме за Гаас, а іспанець – за Вільямс. Тому в Заубер, яка в наступному році стане називатися Ауді, роздумують над новою кандидатурою – Франко Колапінто.

21-річний гравець, якого Вільямс посадили в болід замість Логана Сарджента, демонструє надзвичайну швидкість і здатність до адаптації. Лише за свій другий вікенд Формули-1 Колапінто зумів випередити у кваліфікації свого напарника по команді, Алекса Альбона, та посів 8 місце.

Зазначимо, що аргентинець має українське коріння, раніше він сам підтвердив це, та висловив підтримку Україні. На Гран-прі Азербайджану 21-річний аргентинець фінішував восьмим, та приніс своїй команді очки у другій для себе гонці за кермом боліда Формули-1.

Перемогу на 17 етапі здобув гонщик Макларен Оскар Піастрі, який провів чудову серію захисних маневрів від пілота Феррарі Шарля Леклера, володаря поулу на вуличній трасі Баку.