Жахлива аварія Переса та Сайнса: Піастрі виграв Гран-Прі Азербайджану

Пілот Макларена Оскар Піастрі виграв 17 етап Формули-1 – Гран-прі Азербайджану.

Другим фінішував Шарль Леклер, третім став представник Мерседеса Джордж Рассел.

Переможцем кваліфікації став Леклер, що дозволило йому тривалий час утримувати першу позицію. На 20 колі Оскар Піастрі вдало обійшов гонщика Феррарі та став лідером.

У групі лідерів певний час йшли Карлос Сайнс (Феррарі) та Серхіо Перес (Ред Булл), але за два коли до фінішу між ними сталася аварія.

Варто відзначити, що Льюїс Гамільтон зумів фінішувати в заліковій зоні, хоч і стартував із піт-лейну. Також дебютні бали набрав пілот Вільямс Фран Колапінто, який має українське коріння.

Результати Гран-прі Азербайджану:

Загальний залік пілотів сезону-2024:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 303

2. Ландо Норріс (Макларен) – 241

3. Шарль Леклер (Феррарі) – 217

4. Оскар Піастрі (Макларен) – 197

5. Карлос Сайнс (Феррарі) – 184

Нагадаємо, перемогу на 16-му етапі Формули-1 – Гран-прі Італії, здобув гонщик Феррарі Шарль Леклер.