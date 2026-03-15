Кому це подобається, той узагалі не розуміє, у чому суть гонок: Ферстаппен розкритикував новий регламент Формули-1

Нідерландський пілот команди Ред Булл та чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен висловив невдоволення новими технічними правилами Формули-1 сезону 2026 року.

Його слова передає Motosport.

Ферстаппен вважає оновлений технічний регламент, який збільшив роль електричної енергії та управління батареями, неприйнятним для автоспорту.

"Це жахливо. Якщо комусь це подобається, то він, мабуть, взагалі не розуміє, у чому полягає суть гонок. Це зовсім не весело. Це як грати в "Mario Kart" (прим. – серія відеоігор у жанрі перегон у медіафраншизі Маріо від японської студії Nintendo). Це не гонки. Ти обганяєш за допомогою бусту, а на наступній прямій у тебе розряджається батарея, і тебе знову обганяють. Для мене це просто жарт".

Водночас гонщик підтвердив, що веде переговори з керівництвом щодо можливого внесення змін до регламенту.

"Треба бути трохи обережним у тому, як про це говорити. Ми це обговорюємо. Гадаю, вони розуміють нашу позицію як пілотів".

За підсумками Гран-прі Китаю перемогу здобув Антонеллі, який став другим наймолодшим переможцем в історії турніру, випередивши Расселла та пілота Феррарі Льюїса Гамільтона.

Водночас сам Макс Ферстаппен не фінішував, зійшовши з дистанції наприкінці гонки через несправність боліда.

Вже за два тижні, 29 березня, відбудеться третя гонка сезону – Гран-прі Японії, після чого на нас очікуватиме 5-тижнева перерва через скасування етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії.

