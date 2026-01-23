Українська правда
ФІА визначилась із рішенням щодо скандальних двигунів Ред Булл та Мерседес

Володимир Максименко — 23 січня 2026, 08:50
Ред Булл

Міжнародна автомобільна федерація визначилась зі своїм рішенням щодо двигунів Ред Булл та Мерседес на сезон-2026.

Про це повідомили у Motorsport Espana.

Так, ФІА визнала рішення команд щодо зміни ступеню стиснення правомірним. Також зазначається, що організація провела зустріч, де фахівці домовились розробити методологію змін в силових установках для уникнення спірних ситуацій у майбутньому.

Раніше стало відомо, що інженери Ред Булл та Мерседес знайшли спосіб, як зменшити ступінь стиснення між найбільшим і найменшим об'ємом у циліндрі двигуна.

Феррарі та Ауді з'ясували, що конкуренти можуть досягти більшого стиснення під час роботи при вищих температурах.

Очікується, що це дасть перевагу над суперниками на трасі приблизно в 0,4 секунди на коло. 

Раніше у Ред Булл заявили, що не вважають свої нові двигуни незаконними.

ФІА

