Команда Ферстаппена стартуватиме четвертою на 24 годинах Нюрбургрингу

Команда Макса Ферстаппена стартуватиме з четвертої позиції на 24 годинах Нюрбургрингу.

Команда поступилася двом Lamborghini Huracan GT3 EVO2 з команди Red Bull Team ABT та Audi R8 LMS GT3 EVO II з Scherer Sport PHX. Різниця команди Ферстаппена з першим місцем склала 0.882 секунди.

У 24 годинах Нюрбургрингу діє власна система відбору стартового пелотону, яка складається зі звичайної та топ-кваліфікації. У загальних сесіях беруть участь усі 161 автомобіль, заявлені на гонку. Цей етап складається з трьох частин: Q1 та Q2 і Q3.

Команди топ-класів змагаються за місця на старті в топ-кваліфікаціях. Сюди потрапляють лише найшвидші класи (SP9, SP11, SP-Pro та потужні SP-X від 450 к.с.). До їхнього фіналу потрапляють лише 12 машин, з яких 6 пре-кваліфікованих та 6 найкращих з Top Q2. Вони протягом години розігрують між собою поул-позицію та перші шість рядів стартового поля.

Екіпажі для пре-кваліфікації визначаються за гібридною системою: 6 місць бронюється заздалегідь на основі стабільного гоночного темпу та найкращих секторів у серії Nürburgring Endurance Series та відбіркових перегонах 24h Qualifiers.

У результаті стартова решітка відповідає результатам кваліфікаційних сесій. Перші 12 місць визначаються виключно за результатами фінальної сесії Top Q3. Наступні позиції заповнюються згідно з результатами Top Q2 та Top Q1. Для всіх інших команд стартова позиція визначається за найкращим часом кола, який вони змогли показати в будь-якій із трьох звичайних сесій (Q1, Q2 або Q3).

24 години Нюрбургрингу розпочнеться 16 травня о 16:00 за київським часом.

Трансляція перегонів буде доступна на офіційному YouTube-каналі ADAC RAVENOL 24h Nürburgring.

Нагадаємо, що цьогоріч лише п'ять команд отримали автоматичне право на участь у вирішальній сесії Top-Q3. Колектив Ферстаппена не входив до цього переліку.