Ферстаппен вперше в кар'єрі виступить у престижному добовому марафоні

Зірка Формули-1 Макс Ферстаппен підтвердив свою участь у легендарній гонці 24 години Нюрбургринга-2026.

Про це він розповів на сторінці Red Bull Germany в інстаграмі.

Нідерландець вперше виступить у добовому марафоні. Він представлятиме власну команду Verstappen Racing, яка виступить на Mercedes-AMG GT3, а напарниками 4-разового чемпіона Формули-1 стануть Дані Хункаделла, Жуль Гунон та Лукас Ауер.

Зазначається, що підготовку до дебюту 28-річний пілот розпочав заздалегідь. Він отримав ліцензію DMSB Permit Nordschleife, яка необхідна для виступів на трасі Нордшляйфе, а також виграв один із етапів NLS за кермом Ferrari 296 GT3.

Перед головним стартом Ферстаппен також виступить у другому етапі NLS-2026, який відбудеться 21 березня, одразу після Гран-прі Китаю. Безпосередньо марафон 24 години Нюрбургринга запланований на 16-17 травня.

Раніше Макс неодноразово заявляв, що гонка на Нордшляйфе є однією з його мрій. Також він нещодавно заявляв, що вже думає про завершення кар'єри у Формулі-1.

Нагадаємо, що напередодні відбувся перший Гран-прі сезону в Мельбурні. В ньому Ферстаппен фінішував на шостому місці.