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Антонеллі стартуватиме останнім на Гран-прі Італії через штраф

Микола Літвінов — 3 вересня 2026, 16:16
Антонеллі стартуватиме останнім на Гран-прі Італії через штраф
Андреа Кімі Антонеллі
Getty Images

Італійський пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі отримав штраф у вигляді втрати стартової позиції Гран-прі Італії через заміну двигуна напередодні змагань.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Як зазначається, лідер загального заліку розпочне перегони з кінця стартової решітки. Таке рішення від організаторів змагань раніше передбачив керівник команди Мерседес Тото Вольф, зазначивши, що це була необхідна жертва.

Зауважимо, що Гран-прі Італії відбуватиметься 6 вересня. Старт змагань запланований о 16:00 за київським часом. Значну частину вікенду присвятять німецькому автогонщику та семиразовому чемпіону світу Міхаелю Шумахеру на честь його тридцятиріччя виступів за Феррарі. 

Окрім того, стало відомо, що пілот Ред Булл Ісак Аджар пропустить друге поспіль Гран-прі Формули-1 через травму.

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Гран-прі Італії Андреа Кімі Антонеллі

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