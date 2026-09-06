Історичний прорив Антонеллі, турбулентний Гаслі та депресивні Феррарі: підсумки Гран-прі Італії

Історичний, феєричний, для когось сумний, а для когось грандіозний Гран-прі Італії завершився на легендарній трасі Монца.

"Храм швидкості" подарував нам незабутню гонку з драмою, рекордами та сенсаціями.

Чемпіон розбирає головні події вікенду, що минув у традиційних, вже 13-х, підсумках Гран-прі Формули-1 сезону-2026.

Повернення старих друзів у паддок

Організатори гонок часто запрошують різних легенд спорту та зірок шоу-бізнесу, однак гості Гран-прі Італії були дійсно особливими.

Двоє друзів ще з часів професійної кар'єри, чемпіони світу Кімі Ряйкконен та Себастьян Феттель завітали до паддоку в Монці, хоч і з різних причин.

Німецький пілот приїхав до Італії, щоб проїхати на боліді свого кумира Міхаеля Шумахера, в межах святкування 30 річниці дебютного сезону "червоного барона" в складі Скудерії.

Феттель проїхав кілька кіл на легендарній F2002, машині, що принесла Шумахеру неймовірний рекорд – німецький гонщик завершив усі гонки сезону-2002 на подіумі, а 11 з 17 заїздів взагалі виграв.

Extra special ❤️



Watch Seb complete a full lap of Monza in Michael Schumacher's legendary F2002 car #F1 #ItalianGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/n1TWBhgYdM — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Себастьян покрутив пончики перед "тіфозі", а після проїзду доволі емоційно звернувся до вболівальників та згадав Міхаеля, який вже майже 13 років прикутий до ліжка через важку травму голови, яку він отримав під час відпочинку на гірськолижному курорті.

Фінський пілот, що є останнім чемпіоном світу в складі Феррарі, мав зовсім інші справи, що зовсім не пов'язані з італійською командою. Навпаки, "айсмен" приїхав домовлятись з командою-конкурентом Скудерії.

За численними повідомленнями в ЗМІ, незабаром Ред Булл оголосить про підписання Робіна Ряйкконена, син легендарного фінського пілота приєднається до молодіжної команди "биків".

Well well well… look who showed up at the Red Bull garage in Monza today 👀



Kimi The Iceman Räikkönen and Inspector Seb Vettel 😎 pic.twitter.com/ohjXCqPIq5 — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) September 6, 2026

11-річний Ряйкконен вже здобуває перемогу в європейських картингових чемпіонатах, а за підтримки батьками ми можемо побачити нову сімейну династію у Формулі-1.

Турбулентний вікенд П'єра Гаслі

Французький пілот вже привчив нас, що може створювати несподіванки, але етап в Монці виявився для Гаслі дійсно шаленим.

Почався вікенд для гонщика Альпін з тотального розчарування – після апеляції Макларен щодо результатів Гран-прі Монако, що відбулось ще 7 червня, П'єр Гаслі втратив третє місце та опустився на сьому сходинку.

Масла у вогонь підкинув Флавіо Бріаторе, заявивши на пресконференції, що Макларен підкупили одного з суддів FIA, що ухвалював рішення.

Настрій перед початком заїзду в боксах Альпін був не найкращим, однак те, як французький колектив провів кваліфікацію було феноменально.

Окрім того, що обидві машини вийшли в третій, вирішальний сегмент квалі, П'єр Гаслі сенсаційно здобув поул-позицію.

Француз, який 6 років тому не менш сенсаційно виграв гонку в Монці, здобув перший поул у "храмі швидкості".

У вирішальний спробі Гаслі виявився швидшим за Джорджа Расселла, який їхав на найшвидшій машині цього вікенду.

Проте на цьому казка П'єра та Альпін завершилась, у гонці закріпитися в лідерах не вдалося. І хоча фініш на сьомій позиції виглядає як успіх, це найкращий результат команди з гонки в Барселоні, однак є відчуття, що Гаслі міг досягти більшого в цій гонці.

Як і його напарник Франко Колапінто, який після рестарту боровся за третю сходинку, однак помилився, вилетів у гравій і фінішував лише дев'ятим.

Colapinto slides off into the gravel 😮



Franco tumbles down the order to P15 after his great launch at the restart #F1 #ItalianGP LAP 6/53 pic.twitter.com/VwVtLh1Pqo — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Депресія Феррарі

Для Скудерії цей етап мав стати святом. Нова ліврея, запрошення колишніх гонщиків та повернення до рідних стін, де на вас очікують місцеві вболівальники.

Проте позитивні новини зберігались для Феррарі до суботи, коли кваліфікація повернула "тіфозі" до реальності, реальності, де Скудерія немає швидкості на прямих та значно гірше справляється з менеджментом енергії за суперників.

У нинішньому регламенті саме це визначає того, хто буде найсильнішим у Монці, тут традиційно потужний двигун перемагає ефективне шасі.

Попри все, завдяки помилкам суперників, штрафам Кімі Антонеллі та Оскара Піастрі Феррарі зайняли другий ряд, однак вже з початку гонки все пішло не так…

Уже в другому повороті Льюїс Гамільтон виїхав за межі траси через боротьбу з Шарлем Леклером, через що втратив кілька позицій, а вже на другому колі монегаск не впорався з машиною і вилетів у гравій.

Huge impact for Charles 🎥



A reminder that he's out of the car and okay#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/AYTRyQn0gI — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Леклеру надали допомогу і він швидко повернувся в паддок, що стало однією з небагатьох хороших новин для Феррарі.

Льюїс Гамільтон намагався прорватись з 8 позиції після рестарту, однак 7-разового чемпіона вистачило лише не те, щоб пройти середняків і опинитись вище П'єра Гаслі.

Загалом усі розуміли, що на трасі, де найбільшою силою є швидкість на прямих Феррарі не будуть фаворитами, однак "тіфозі" завжди чекають на якесь диво в "храмі швидкості", якого цього року не сталось.

Ферстаппен знову витискає максимум

Невеликим дивом можна назвати фініш на подіумі для Макса Ферстаппена. Хоч ADUO вважає двигун Ред Булл найкращим у пелотоні, але швидкостей "бикам" явно не вистачало цього вікенду. Чого вартує результат Ліама Лоусона, який фінішував лише 14-м.

Та й у кваліфікації темпу в РБ не було. Попри все Макс Ферстаппен зумів реалізувати всі обставини в гонці на свою користь і на мить навіть здавалось, що нідерландець побореться за першу перемогу в сезоні.

У підсумку Ферстаппен отримав хорошу стратегію та фінішував третім, вище обох Макларен і Феррарі. Для Ред Булл це звичайно успіх і перший подіум після літньої перерви.

The Tifosi cheering for Max Verstappen in Monza ❤️🇮🇹

pic.twitter.com/06vx9ljK5I — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) September 6, 2026

У контексті екосистеми австрійської команди чудовий результат продемонстрував Юкі Цуноди, японець фінішував у очках, попри проблеми з болідом у кваліфікації. Водночас Лоусон провалив вікенд, а Аджар продовжує лікувати руку, що залишає відкритим питання – а чи точно Цунода був третім зайвим у виборі двох пілотів, що продовжать змагатись у Формулі-1 в одній з команд РБ.

Антонеллі здобув одну з найяскравіших домашніх перемог в історії

Італійці не перемагали в Монці з 1966-го. Ніхто з 1983-го не перемагав гонку стартуючи на 19 позиції або нижче. Ніхто раніше не перемагав на Гран-прі Італії у 20-річному віці.

Всі ці досягнення сьогодні були перевершені лідером чемпіонату, гонщиком Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, який став не лише героєм Італії, а й усього автоспортивного світу.

1️⃣9️⃣6️⃣6️⃣: Scarfiotti

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣: Antonelli



Kimi becomes the first Italian winner at Monza in six decades #F1 #ItalianGP @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/69oawfBzNp — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Коли з'явилась інформація, що італієць отримає новий двигун у Монці, то це сприймалось як максимально логічне рішення – необхідно мінімізувати втрати на етапі із заміною двигуна. Наче хороша нагода для Расселла, Норріса та Гамільтона, щоб скоротити відрив у чемпіонаті.

Проте вже після перших кіл гонки Антонеллі показав, що боротьбою за очки він не обмежиться. Перед вильотом Леклера і червоними прапорами на трасі італієць уже був 12-м. До головних суперників рукою подати. Далі рестарт і за кілька кіл Кімі вже дихав у спину гонщикам Макларен, а незабаром позаду опинились і Гамільтон з Ферстаппеном.

Усього за 18 кіл Антонеллі зумів з 19 позиції прорватись на першу.

Звичайно Джордж Расселл не відпускав напарника і в якийсь момент командний місток Мерседес закликав пілотів припинити боротьбу.

У боротьбі з напарником Антонеллі допоміг… Ленс Стролл.

Через схід Астон Мартін на трасі оголосили режим віртуальної машини безпеки і італієць цим скористався, перевзувшимь у свіжу гуму.

Надалі обгін Расселла став лише справою часу і цей час настав за 4 кола до кінця.

Андреа намагався пройти напарника на старт-фінішній прямій, але ледь не припустився фатальної помилки на виході з першого повороту. На щастя для Антонеллі він виїхав з гравія та через коло все ж пройшов партнера по Мерседес.

DRAMA!! 🤯



Antonelli finds the gravel at Turn 2 as he tries to pass his team mate



He gets back on track and has rejoined the battle ⚔️#F1 #ItalianGP | LAP 49/53 pic.twitter.com/GJIsFhsbcw — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Гімн Італії пролунав у "храмі швидкості" вперше з 1966 року не через перемогу Феррарі, а через тріумф місцевого гонщика.

Антонеллі закріпив свою перевагу над Расселлом у чемпіонаті, зрівнявся з британцем за кількістю перемог з кар'єру і зробив гучну заявку на завоювання титулу цього року, титулу, що здобуде не просто швидкий болід, а й найшвидший гонщик цього сезону.

What a moment for Kimi and the Monza crowd 🎶🇮🇹🎶#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/8SBe0bPgXi — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Храм швидкості тепер не про швидкість

Закінчити на позитивній ноті проте не вдастсься, бо ще одна легендарна траса стала жертвою сучасного регламенту.

Як і в Бельгії нам не показували максимальну швидкість на прямих, що є головною візитівкою Монци, а Фернандо Алонсо взагалі заявив, що легендарний італійський трек більше не "храм швидкості":

"Все було саме так, як я й очікував. Ми заїжджаємо на трасу і бачимо напис "Храм швидкості". Це вже не "храм швидкості". Гадаю, у Барселоні ми досягали 350 або 360 км/год., у Будапешті – 355. А в Монці, на мою думку, ми наближаємося до 312. Тож це вже не "храм швидкості", – підсумував Алонсо .

І дійсно, за нинішнього регламенту боліди просто не можуть продемонструвати свій максимум на деяких треках, точніше на треках, де існують проблеми з рекуперацією енергії.

Порівняння максимальної швидкості у кваліфікації Гран-прі Італії 2025 та 2026 року

Упродовж сезону подібні проблеми можуть статись на етапі у Вегасі, можливо енергії не вистачить для прямої в Баку, але що робитиме Міжнародна автомобільна федерація для подолання цієї проблеми невідомо. Найімовірніше, як і раніше, спробує приховати проблему від очей вболівальників.