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Вольф: Антонеллі стартуватиме з кінця стартової решітки в Монці

Олександр Булава — 2 вересня 2026, 18:10
Вольф: Антонеллі стартуватиме з кінця стартової решітки в Монці
Кімі Антонеллі
Getty Images

Керівник команди Мерседес Тото Вольф заявив, що лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі буде стартувати з кінця стартової решітки на Гран-прі Італії.

Його слова передає Formulapassion.

"Для нас Монца починається з виклику. Кімі отримає штраф за додаткову силову установки та стартуватиме з кінця стартової решітки. Це розчаровує його та вболівальників, які хотіли б бачити його на передовій у своїй домашній гонці, але у Формулі-1 немає місця для сентиментів, і ми повинні піти на цю жертву, маючи на увазі чемпіонство.

Мета зараз зрозуміла: відіграти якомога більше позицій та максимізувати очки. З іншого боку Джордж прибуває з хорошим імпульсом після Зандворта та спробує нав'язати боротьбу з самого початку вікенду", – підсумував Вольф.

Зауважимо, що Гран-прі Італії відбуватиметься 6 вересня. Старт змагань запланований о 16:00 за київським часом.

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