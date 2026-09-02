Вольф: Антонеллі стартуватиме з кінця стартової решітки в Монці

Керівник команди Мерседес Тото Вольф заявив, що лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі буде стартувати з кінця стартової решітки на Гран-прі Італії.

Його слова передає Formulapassion.

"Для нас Монца починається з виклику. Кімі отримає штраф за додаткову силову установки та стартуватиме з кінця стартової решітки. Це розчаровує його та вболівальників, які хотіли б бачити його на передовій у своїй домашній гонці, але у Формулі-1 немає місця для сентиментів, і ми повинні піти на цю жертву, маючи на увазі чемпіонство.

Мета зараз зрозуміла: відіграти якомога більше позицій та максимізувати очки. З іншого боку Джордж прибуває з хорошим імпульсом після Зандворта та спробує нав'язати боротьбу з самого початку вікенду", – підсумував Вольф.