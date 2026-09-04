Все можливо: Гамільтон висловився щодо Гран-прі Італії та можливості переходу Антонеллі до Феррарі

Семиразовий чемпіон Формули-1 та пілот Льюїс Гамільтон позитивно відгукнувся про майбутнє Гран-прі Італії та висловився щодо можливості переходу юної італійської зірки Мерседес Андреа Кімі Антонеллі до команди Феррарі.

Його слова передає La Gazzetta dello Sport.

"Це домашня гонка, і бути пілотом Феррарі в Італії — це найпрекрасніше відчуття. Брати участь у такій культовій гонці разом із найкультовішою командою — це просто феноменально. Я переживаю це вже другий рік поспіль, але для мене це все ще щось нове, до чого я ще не звик".

Окрім того, на питання, чи можливо, аби Антонеллі доєднався до "Скудерії", Гамільтон жартома відповів, що такий розвиток подій може втілитись у життя, але навряд чи керівник команди Мерседес Тото Вольф готовий наразі відпустити італійського гонщика.

"Все можливо. Можливо, одного дня й він сюди потрапить... Та й у будь-якому разі не думаю, що Тото так скоро його відпустить".

Зауважимо, що Гран-прі Італії відбуватиметься 6 вересня. Старт змагань запланований о 16:00 за київським часом. Значну частину вікенду присвятять німецькому автогонщику та семиразовому чемпіону світу Міхаелю Шумахеру на честь його тридцятиріччя виступів за Феррарі.

Окрім того, Антонеллі розпочне перегони з кінця стартової решітки внаслідок штрафу, який він отримав за заміну двигуна.