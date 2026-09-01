Феррарі присвятить вікенд Гран-прі Італії Шумахеру

Вікенд Гран-Прі Італії, який проходитиме в Монці, присвятять на честь тридцятиріччя виступів за Феррарі німецького автогонщика та семиразового чемпіона світу Міхаелю Шумахеру.

Деталі повідомляє Autoracer.

Як зазначається, колишній напарник зіркового пілота Рубенс Баррікелло проїде кілька кіл на F2002, на тому самому боліді, із яким Шумахер вигравав свого Гран-прі Італії та низку інших титулів.

На цьому ж самому гоночному автомобілі проїдеться інший німецький пілот та чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель. Загалом будуть представлені три боліди, які символізують три етапи в кар'єрі Шумахера у Феррарі : F310 1996 року, F1 248 2006 року та F2002

Окрім того, боліди SF-26 пілотів Феррарі Шарля Леклера та Льюїса Гамільтона прикрасять спеціальною лівреєю, яка була натхненна F310, на якій Міхаель розпочав свою кар'єру в 1996 році.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в Німеччині судять Джої Моусона, друга сина Шумахера, за те, що він згвалтував доглядальницю його батька.

Зауважимо, що Гран-прі Італії відбуватиметься 6 вересня. Старт змагань запланований о 16:00 за київським часом.