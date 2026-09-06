Антонеллі виграв домашній Гран-прі Італії, здійснивши прорив з 19-ї позиції
Гран-Прі Італії-2026 у Формулі-1 завершилося тріумфом команди Мерседес, яка забрала перші два місця. Перемогу здобув господар траси, Андреа Кімі Антонеллі, а другим фінішував Джордж Расселл.
Італієць стартував лише 19-м через штраф за заміну двигуна, проте в гонці зумів швидко повернутися в боротьбу за найвищі місця. Наприкінці гонки він зумів випередити Расселла та здобути вражаючу перемогу на домашній трасі. Цей успіх дозволив Антонеллі закріпити своє лідерство у загальному заліку чемпіонату світу.
Компанію на подіумі в Монці двом гонщика Мерседеса склав нідерландець Макс Ферстаппен із Ред Булла. П'єр Гаслі з команди Альпін, який напередодні несподівано виграв кваліфікацію, у гонці фінішував лише сьомим.
Підсумкові результати:
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)
- Джордж Рассел (Мерседес)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Льюїс Гамільтон (Феррарі)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз)
- Франко Колапінто (Альпін)
- Юкі Цунода (Рейсінг Буллз)
- Габріел Бортолето (Ауді)
- Ніко Гюлькенберг (Ауді)
- Карлос Сайнс-мол. (Вільямс)
- Ліам Лоусон (Ред Булл)
- Олівер Берман (Хаас)
- Естебан Окон (Хаас)
- Алекс Албон (Вільямс)
- Серхіо Перес (Каділлак)
- Валттері Боттас (Каділлак)
Зійшли:
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
Наступний етап чемпіонату світу, Гран-Прі Іспанії, відбудеться вже наступного тижня, 12-13 вересня.