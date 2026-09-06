Антонеллі виграв домашній Гран-прі Італії, здійснивши прорив з 19-ї позиції

Гран-Прі Італії-2026 у Формулі-1 завершилося тріумфом команди Мерседес, яка забрала перші два місця. Перемогу здобув господар траси, Андреа Кімі Антонеллі, а другим фінішував Джордж Расселл.

Італієць стартував лише 19-м через штраф за заміну двигуна, проте в гонці зумів швидко повернутися в боротьбу за найвищі місця. Наприкінці гонки він зумів випередити Расселла та здобути вражаючу перемогу на домашній трасі. Цей успіх дозволив Антонеллі закріпити своє лідерство у загальному заліку чемпіонату світу.

Компанію на подіумі в Монці двом гонщика Мерседеса склав нідерландець Макс Ферстаппен із Ред Булла. П'єр Гаслі з команди Альпін, який напередодні несподівано виграв кваліфікацію, у гонці фінішував лише сьомим.

Підсумкові результати:

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) Джордж Рассел (Мерседес) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Ландо Норріс (Макларен) Оскар Піастрі (Макларен) Льюїс Гамільтон (Феррарі) П'єр Гаслі (Альпін) Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз) Франко Колапінто (Альпін) Юкі Цунода (Рейсінг Буллз) Габріел Бортолето (Ауді) Ніко Гюлькенберг (Ауді) Карлос Сайнс-мол. (Вільямс) Ліам Лоусон (Ред Булл) Олівер Берман (Хаас) Естебан Окон (Хаас) Алекс Албон (Вільямс) Серхіо Перес (Каділлак) Валттері Боттас (Каділлак)

Зійшли:

Шарль Леклер (Феррарі)

Фернандо Алонсо (Астон Мартін)

Ленс Стролл (Астон Мартін)

Наступний етап чемпіонату світу, Гран-Прі Іспанії, відбудеться вже наступного тижня, 12-13 вересня.